AB, İsrail'in Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, 14 yaşındaki Filistinli Faris Ebu Semra'nın İsrail güçlerince başından vurularak öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in "hesap verme zorunluluğunu sağlaması" gerektiğini belirtti.

AB Filistin Temsilciliğinin Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin operasyonunda ölümcül bir şekilde vurulan Filistinli bir çocuğun, 14 yaşındaki Faris Ebu Semra'nın hayatını kaybettiği dehşetle öğrenildi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası insancıl hukuk gereğince güç kullanımının orantılı olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Çocuklar ve siviller her zaman ve her koşulda korunmalıdır. Devam eden soruşturma hesap verme zorunluluğunu sağlamalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçleri günün ilk saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenlemişti.

Baskına karşı koyan Filistinlilere İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermilerle, göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti.

İsrail güçlerinin başından yaraladığı 14 yaşındaki Faris Ebu Semra'nın kaldırıldığı Kalkilya Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği açıklanmıştı.