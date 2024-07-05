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AB, İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikalarını kınadı

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Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistin'de yerleşim yerlerini 'yasallaştırması' ve devlet arazisi ilan etme girişimlerine tepki göstererek, AB'nin bu politikaları kınadığını belirtti. Norveç Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in mülksüzleştirme politikasını kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Şara Zehra ÖZBEY, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistin'de yerleşim yerlerini 'yasallaştırması' ve devlet arazisi ilan etme girişimlerine tepki göstererek, "Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da beş İsrail yerleşim biriminin sözde yasallaştırılmasını ve binlerce yeni konut biriminin duyurulmasını kınamaktadır" dedi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell açıklamasında, "Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da beş İsrail yerleşim biriminin sözde yasallaştırılmasını ve binlerce yeni konut biriminin duyurulmasını kınamaktadır. AB ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut İsrail hükümeti tarafından uygulanan devam eden mülksüzleştirme politikalarını da kesin bir dille kınamaktadır. Sahada gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan ve fiili bir ilhakla sonuçlanma riski taşıyan devam eden çabalar durdurulmalıdır.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yeri inşa etme politikası uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil ediyor, gerginlikleri artırıyor ve iki devletli bir çözüme ulaşma çabalarını baltalıyor. İsrail'i bu kararları geri almaya çağırıyoruz. Uzun süredir devam eden ortak tutumu ve BM Güvenlik Konseyi Kararları doğrultusunda AB, taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarında yapılan değişiklikleri tanımayacaktı" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL, FİLİSTİN'DE MÜLKSÜZLEŞTİRME POLİTİKASI İZLİYOR

Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, İsrail Hükümeti'nin beş yerleşim alanını 'yasallaştırma', 12 bin 700 dönümü 'devlet arazisi' olarak ilan etme ve 6 bin 16 konut biriminin onayını ilerletmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uzun süredir sürdürdüğü mülksüzleştirme, toprak gaspı ve yasadışı yerleşim birimleri kurma politikası, iki devletli çözüme ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki ortak çabalarımızı baltalıyor.

İsrail'in yerleşim birimlerinde uyguladığı eylemler uluslararası hukuka göre yasadışı olup, bölgedeki barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Norveç, iki demokratik devletin (İsrail ve Filistin) güvenli ve uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde yan yana, barış içinde yaşadığı sürdürülebilir bir iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine kararlıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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