AB İsrail'deki Yargı Reformunu Endişeyle Takip Ediyor

AB, İsrail'deki yargı reformuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve endişe duyuyor. AB-İsrail ilişkilerinin temelindeki değerlerin korunmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

Avrupa Birliğinin (AB) İsrail'deki yargı reformunu endişeyle takip ettiği bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, protestolara neden olan yargı reformuyla ilgili gelişmelerin yakından ve endişeyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, AB- İsrail ilişkilerinin kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere dayandığı, yargı reformu düzenlemelerinin İsraillilerce yapılacağı ancak AB- İsrail ortaklığının temelindeki ana değerlerin korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

AB, İsrail hükümetine yargı reformu konusunda geniş konsensüs arayışını sürdürmesi ve kapsayıcı bir sürecin hedeflenmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Süregelen tartışmalar ve gösteriler İsrail halkının kayda değer bir bölümünün reformlar hakkında endişe taşıdığının ve İsrail'in canlı bir demokrasi olduğunun göstergesidir." denildi.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen pazartesi Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.