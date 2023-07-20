AB, İran'a İHA parçalarının ihracatına yasak getirdi

Avrupa Birliği (AB), insansız hava aracı (İHA) yapımında kullanılabilecek parçaların İran'a ihracatına yasak getirdi. AB Konseyi, İran'ın Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya desteği kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler aldı. İHA yapımında kullanılabilecek her türlü parça ve malzemenin AB ülkelerinden İran'a ihracatı yasaklandı. Ayrıca İran'ın İHA programını destekleyen veya bu programa müdahil olanlara seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirler getirilmesinin de yolu açıldı. AB, ayrıca 6 İran vatandaşına askeri destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), insansız hava aracı (İHA) yapımında kullanılabilecek parçaların İran'a ihracatına yasak getirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya desteği kapsamında bu ülkeye yeni "kısıtlayıcı tedbir çerçevesi" oluşturuldu.

Bu kapsamda İHA yapımında kullanılabilecek her türlü parça ve malzemenin AB ülkelerinden İran'a ihracatı yasaklandı.

İran'ın İHA programını destekleyen veya bu programa müdahil olanlara seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirler getirilmesinin de yolu açıldı.

AB, ayrıca daha önceki yaptırım rejimleri kapsamında 6 İran vatandaşına Rusya ve Suriye'deki yönetimlere askeri destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.