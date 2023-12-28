Avrupa Birliği'nin Mimarlarından Jacques Delors 98 Yaşında Hayatını Kaybetti

Modern Avrupa Birliği’nin mimarı olarak tanımlanan eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında öldü.

Delors’un ölüm haberini kızı Martine Aubry paylaştı.

Aubry babasının Çarşamba sabahı Paris'teki evinde uykusunda öldüğünü söyledi.

Fransız politikacı, Birlik içinde insanların, ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına olanak tanıyan ortak pazarın yaratılmasında etkili oldu.

1985'ten 1995'e kadar görev yapan Delors, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin ortak para birimi euronun da temelini attı.

Delors aynı zamanda Türkiye’nin birliğe üyeliği tartışmalarındaki açıklamalarıyla da öne çıktı.

Komisyon başkanlığı sürecinde Türkiye’nin kültürel ve dini olarak Avrupa Birliği’ne ait olmadığını düşünenler arasındaydı.

Delors, Birlik için “Hristiyan kulübü” ifadesini de kullanmış ve Türkiye’nin kabulünün zorluğunda bunun da yattığını savunmuştu.

Jacques Delors’un bu ifadesi AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra başlayan AB sürecinde de çokça gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça AB’nin bu sözün aksini kanıtlamak için Türkiye’yi üyeliğe kabul etmesi gerektiğini savundu.

'Bildiğimiz Avrupa’nın kurucularından'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1981-84 yılları arasında Fransa maliye bakanı olarak da görev yapan Delors'u öven bir anma mesajı yayınladı.

Bu mesajda Delors’tan "Avrupamızın yorulmak bilmeyen mimarı” olarak söz etti.

Macron, "Onun (birliğe olan) bağlılığı, idealleri ve hakkaniyet duygusu bize her zaman ilham verecektir" dedi.

Delors, Avrupa Komisyonu başkanlığını üç dönem yürüttü ve bu görevde en uzun kalan isim oldu.

Şu anda bu görevi yürüten Ursula von der Leyen, Delors’u "Avrupayı daha güçlü hale getiren bir vizyoner" olarak tanımladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Fransız siyasetçiden, “bildiğimiz Avrupa’nın kurucularından” diye söz etti.

Bir Fransız sosyalisti olan Jacques Delors, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulan dünyada entegrasyon fikrine sıkı bir şekilde inanıyordu.

AB yönetiminin zirvesinde olduğu süreçte, ortak pazar ve euronun yanı sıra Schengen vize sistemi ve Erasmus öğrenci değişim programının uygulamaya geçmesini sağladı.

1980’lerin sonunda Delors ismi İngiltere’de tartışmaların merkezindeydi.

Ada’da birliğin ortak para birimi fikrine şüphe duyan ve Avrupa Parlamentosu’nun nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını düşünen bir blok bulunuyordu.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, bu girişimlerin merkezindeki Delors’u hedef alan 1990 yılına ait manşetinde “Sana girsin Delors” ifadelerini kullandı.

Margaret Thatcher, Delors’un ekonomi politikalarını eleştiriyor ve bunların karar verme yetkisini İngiliz Parlamentosu'nun elinden alacağını savunuyordu.

Thatcher ve Delors’un karşılıklı olarak birbirlerinden “nefret ettikleri” de bizzat Muhafazakar Partili isimler tarafından dile getirildi.

1995 yılında AB’deki görevinden ayrılan Delors, lehine anketlere karşın Fransa cumhurbaşkanlığına aday olmayı reddetti.

Avrupa Birliği idealini savunmayı sürdüren Delors, Avrupa'da popülizmin tehlikeleri konusunda uyarı açıklamaları yaptı.

Delors 1925 yılında Paris’te dünyaya gelmişti.