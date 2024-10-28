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AB, Gürcistan Seçim Usulsüzlükleri için Soruşturma Çağrısında Bulundu

AB, Gürcistan Seçim Usulsüzlükleri için Soruşturma Çağrısında Bulundu
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Avrupa Birliği, Gürcistan'daki seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını soruşturma gerekliliğini vurguladı. Usulsüzlüklerin açıklığa kavuşturulması, seçim sürecine olan güvenin yeniden sağlanması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AB, Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Gürcistan'da muhalefetin ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin parlamento seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yapılmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da seçimlerinin ardından yaşananların yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin 'oy gizliliğinden taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda' düzenlendiğini gösterdiği bildirildi.

Seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaların hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturulması çağrısı yapılan açıklamada, "Usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden sağlanması için gerekli bir adımdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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