AB Gazze'deki çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içinde

Avrupa Birliği Filistin Temsilcisi Sven Kuhn von Burgsdorff, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistin İslami Cihad hareketi arasında Mayıs ayında patlak veren çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kuhn von Burgsdorff, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistin İslami Cihad hareketi arasında Mayıs ayında patlak veren çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

AB misyonlarının üst düzey temsilciler heyetine başkanlık eden Burgsdorff, Pazar günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde harabeye dönmüş bir evin yakınlarında gazetecilere verdiği demeçte, "Neler olup bittiğini anlamak ve durumdan etkilenen kişiler ve aileleriyle görüşmek için buradayız" diye konuştu.

20 büyükelçiden oluşan AB heyeti, insani durumu değerlendirmek üzere İsrail'den Gazze'ye geçti. Heyet, yıkılan evleri inceledi ve olayı yaşayanları dinledi.

Burgsdorff, "Avrupa misyonlarının temsilcileri, çatışmada hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi. Edindiğimiz bilgilere göre hayatını kaybedenlerin genellikle sivillerden oluştuğu açık" dedi.

Diplomat, Avrupa heyetinin İsrail ile İslami Cihad hareketi arasında misilleme niteliğindeki son askeri gerilim sırasında "neler olup bittiğini açıklayan bir rapor hazırlamak istediğini" sözlerine ekledi.

9 Mayıs'ta İsrail ordusu ve İslami Cihad hareketi arasında patlak veren askeri gerilim 5 gün sürmüş ve Mısır'ın her iki tarafta daha fazla can ve mal kaybını önlemek üzere ateşkese aracılık etmesiyle son bulmuştu.