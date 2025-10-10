AB, Gazze'de Ateşkes İçin Aktif Rol Almaya Hazır

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı olabilmesi için katkı vermeye ve Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunu yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkesin sağlanması mevcut koşullar içinde en iyi şans. Bu sürecin başarıya ulaşması için AB sahada aktif rol almaya hazır" ifadelerini kullandı.

AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) yeniden devreye alınabileceğini kaydeden Kallas, olası bir istikrar gücü konuşlandırılması durumunda Filistin'de görev yapan AB Polis ve Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EUPOL COPPS) da sürece katkı verebileceğini kaydetti.

Kallas, "Hem insani yardım hem de Filistin yönetimine destek açısından en büyük bağışçıyız. Bu kadar katkı sunuyorsak, karar süreçlerinde de yer almalıyız" diye konuştu.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından, misyonun personel görevlendiremediği ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kalmıştı. AB, daha önce EUBAM ve EUPOL COPPS misyonlarının görev süresini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı.