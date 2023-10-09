AB, Filistin'e yönelik kalkınma yardımlarını dondurdu

AB Komisyonu, Filistin'e yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldı. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, İsrail'e saldırıların dönüm noktası olduğunu belirterek, yardımların tamamının kapsamlı değerlendirmeye alınacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin'e yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldı.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, sosyal medyadaki açıklamasında, İsrail'e saldırıların dönüm noktası olduğunu, "bundan sonra işlerin eskisi gibi olmayacağını" belirtti.

Filistinlilerin en büyük bağışçısının AB olduğunu ifade eden Varhelyi, AB Komisyonunun toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını incelemeye aldığını bildirdi.

Varhelyi, bu kapsamda tüm ödemelerin askıya alındığını, tüm projelerin gözden geçirileceğini, 2023'ü kapsayanlar dahil tüm yeni bütçe tekliflerinin ertelendiğini, yardımların tamamının kapsamlı değerlendirmeye alınacağını kaydetti.

Barış, hoşgörü ve birlikte yaşamanın temellerinin ele alınması gerektiğini ifade eden Varhelyi, nefreti kışkırtma, şiddet ve terörün yüceltilmesinin birçok zihni zehirlediğini, buna karşı harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.