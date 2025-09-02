AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Filistin Açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Filistin devletini tanımak, iki devletli çözümü canlı tutar" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda panele katıldı. AB'nin Gazze konusundaki tutumu nedeniyle çifte standart suçlamalarına maruz kaldığının anımsatılması üzerine Kallas, "Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu'da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler" ifadelerini kullandı.

AB'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak pozisyonda buluşturabilmek için zorladığını vurgulayan Kallas, "İsrail'e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Kallas, Fransa öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıyacağının hatırlatılması üzerine, "Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor. Yani iki devletli olmak için, bu seviyeye ulaşacak daha güçlü ve eşit bir Filistin devletine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.