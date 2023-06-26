AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: Putin Wagner'i yarattı, şimdi onu ısırıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Putin'in Wagner grubunu yarattığını ve şimdi onun tarafından ısırıldığını söyledi. Borrell, Ukrayna'ya destek vermenin önemine de vurgu yaptı.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Wagner grubu isyanına ilişkin değerlendirmede bulunan Borrell, "En önemli sonuç, Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ve Putin'in Wagner ile yarattığı canavar, canavar şimdi onu ısırıyor. Canavar yaratıcısına karşı hareket ediyor. Siyasi sistem kırılganlıklarını gösteriyor ve askeri güç çatırdıyor. Dolayısıyla bu Ukrayna'daki savaşın önemli bir sonucudur" dedi.

Borrell, hafta sonu Rusya'da yaşananlar göz önüne alındığında Ukrayna'ya destek vermenin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade ederek, "Şimdi Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla desteklemeye devam etme zamanıdır ve biz de bunu yapacağız. Herkes Rusya'da neler olduğunun farkında. Bunun Rusya'nın askeri gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini anlamak önemlidir. Rusya gibi nükleer bir gücün siyasi istikrarsızlık sürecine girmesi kesinlikle iyi bir şey değil. Bu aynı zamanda dikkate alınması gereken bir husustur" diye konuştu.