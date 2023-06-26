AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg'a gelen Borrell, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg'a gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile bir araya geldi. Borrell, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Borrell, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Borrell, "Kıbrıs sorununu ve adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme giden yolları tartıştık. AB'nin elimizdeki tüm araçlarla onu (çözümü) destekleme taahhüdünü yeniden teyit ettik" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS VE UKRAYNA ANA TARIŞMA KONULARIYDI"

Kombos da görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Bugün, AB Dış İlişkiler Konseyi nedeniyle Lüksemburg'dayım. Güne Josep Borrell ile kapsamlı görüş alışverişiyle başladım. Kıbrıs sorusu ve Ukrayna ana tartışma konuları oldu" dedi.