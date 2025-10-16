Haberler

AB, Deniz Güvenliğini Güçlendirmek İçin CRIMARIO Projesinin 3. Aşamasını Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Avrupa Komisyonu, AB Kritik Deniz Rotaları (CRIMARIO) projesinin üçüncü aşamasını başlatarak, projenin kapsamını Hint-Pasifik'in ötesine, Orta ve Latin Amerika ile Karayipler'e kadar genişleteceğini duyurdu. Proje, deniz güvenliğini artırmayı ve operasyonel senaryoları simüle etmeyi hedefliyor.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) deniz güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen AB Kritik Deniz Rotaları (CRIMARIO) projesinin üçüncü aşamasının başlatıldığını duyurdu. Yeni dönemde proje, Hint-Pasifik'in ötesine geçerek Orta ve Latin Amerika ile Karayipler'i de kapsayacak.

Avrupa Komisyonu, bugün AB deniz güvenliği ve emniyetini güçlendirmek için CRIMARIO projesinin yeni aşamasının başlatıldığını açıkladı. Yeni aşama, projenin coğrafi kapsamını Hint-Pasifik bölgesinin ötesine taşıyarak Orta ve Latin Amerika'yı ve potansiyel olarak Karayipler'i de kapsayacak şekilde genişletecek.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"CRIMARIO, arama-kurtarma, kaçakçılıkla mücadele veya çevresel olaylara müdahale gibi operasyonel senaryoları simüle eden düzenli deniz tatbikatları düzenler. Bu tatbikatlar, standart operasyon prosedürlerini test eder, kapasite boşluklarını belirler ve komşu ülkeler arasında güven inşa eder ki bu, başarılı bir ortak deniz operasyonu için kritik bir unsurdur.

CRIMARIO'nun üçüncü aşaması, IORIS'in Denizcilik İş birliği, Koordinasyon ve İletişim (MARCO³) kabiliyetlerini daha da geliştirecek. Bu sayede platform, daha geniş kapsamlı deniz operasyonlarını destekleyebilecek hale gelecek.

Önümüzdeki 30 ay boyunca CRIMARIO, limanlar, deniz taşımacılığı, balıkçılık, korsanlıkla mücadele ve arama-kurtarma gibi belirli operasyonel ihtiyaçlara göre uyarlanmış IORIS sürümlerini devreye alacak. Her sürüm, kullanıcı dostu arayüzler, özel araçlar, dijital formlar ve harita katmanlarıyla donatılacak."

2019'dan beri yürürlükte olan CRIMARIO projesindeyle küresel denizcilik kapasitesini güçlendirmede önemli başarılar elde edildiği kaydedilen açıklamada, "3 binden fazla fazla görevli, 237 IORIS kursu aracılığıyla eğitildi. 140'tan fazla bölgesel tatbikat gerçekleştirildi. 57 ülkeden 150'nin üzerinde kurum projeye dahil oldu. 6 insani yardım ve afet müdahalesi atölyesi düzenlendi. Gerçek zamanlı iş birliği için 180'den fazla çevrimiçi operasyon alanı oluşturuldu" denildi.

Açıklamada, projenin, "en az 8 başarılı arama-kurtarma operasyonunu destekleyerek, 80'den fazla kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olduğu ve yaklaşık 250 milyon avro değerinde yasa dışı malları hedef alan 10'dan fazla kaçakçılıkla mücadele operasyonuna katkı sağladığı" kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
