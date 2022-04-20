Avrupa Konseyi Başkanı Michel Kiev'de

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'e geldiğini duyurdu. Michel yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi de etiketleyerek, "Bugün özgür ve demokratik bir Avrupa'nın kalbinde, Kiev'deyim" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya