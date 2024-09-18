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AB'den Lübnan Saldırılarına Endişe Mesajı

AB'den Lübnan Saldırılarına Endişe Mesajı
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki saldırıların sivil ve çocukları hedef aldığını belirterek durumu son derece endişe verici buldu.

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Lübnan'daki saldırıların 'hedef gözetilerek' düzenlenmiş gibi görünse de kurbanlar arasında sivil ve çocukların olduğunu ifade ederek, "Bu durumun son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Borrell, yaptığı açıklamada, " Lübnan'da dün meydana gelen bir dizi patlamanın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib'i aradım. Kendisi bana ülke genelinde birçok bölgede çok sayıda elektronik cihazın patlamasıyla ilgili bilgi verdi. Binlerce insan yaralandı, yüzlercesinin durumu kritik, hastaneler çöküyor. Saldırılar hedef gözetilerek yapılmış gibi görünse de siviller arasında ayrım gözetmeksizin ağır hasarlara yol açtı. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var. Bu durumun son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum. Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan ve bölgede tırmanma riskini arttıran bu saldırıları ancak kınayabilirim. Avrupa Birliği tüm paydaşlara, tüm bölge ve ötesi için ağır sonuçları olacak topyekün bir savaşı önleme çağrısında bulunur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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