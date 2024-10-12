AB'den İsrail'e UNRWA Yasa Tasarısına Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in UNRWA'nın bölgedeki faaliyetlerini durduracak bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu haberlerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İsrail tarafından BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'de ve bölgedeki faaliyetlerini durdurmaya yönelik hazırladığı yasa tasarısının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Borell, bu tasarının hayata geçirilmesi durumunda Filistinlilerin sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarından mahrum kalacaklarına dikkat çekti. UNRWA'nın 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlilerin sağlık ve refahını sağladığını belirten yetkili, bu tür yasakların bölgede insani krizi derinleştirebileceği uyarısında bulundu. AB, uluslararası toplumun UNRWA'nın faaliyetlerine destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.