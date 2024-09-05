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AB, ABD ve İngiltere İlk Uluslararası Yapay Zeka Anlaşmasını İmzaladı

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Avrupa Birliği (AB) ile ABD ve İngiltere, insan haklarına ve hesap verebilirliğe öncelik veren dünyada yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası yapay zeka anlaşmasına imza attı. Anlaşma, yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan zarar veya ayrımcılıktan herkesi sorumlu kılacak ve vatandaşların eşitlik ve mahremiyet haklarına saygı göstermeyi zorunlu kılacak.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) ile ABD ve İngiltere, yapay zeka düzenlemelerinde insan haklarına ve hesap verebilirliğe öncelik veren, dünyada yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası yapay zeka anlaşmasına imza attı.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, bugün Litvanya'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında bir araya gelerek, geçen mayıs ayında Avrupa Konseyi'nce kabul edilen sözleşmeye imza attığı bildirildi.

AB Komisyonu, Birliği temsilen yapay zeka konusundaki Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesinin bugün Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın, insan hakları ve demokratik değerlerin, kamu ve özel sektör yapay zeka modellerinin düzenlenmesinde önemli role sahip olduğu vurgulandı.

Anlaşmanın, imzalayan ülkeler için yasal açıdan bağlayıcılığı bulunan dünyanın ilk yapay zeka uluslararası anlaşması olduğu ve yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ayrımcılıktan herkesi sorumlu kılacağı bildirildi.

Ayrıca, söz konusu sistemlerin vatandaşların eşitlik ve mahremiyet haklarına saygı göstermesini zorunlu kıldığı ve yapay zeka hak ihlalleri mağdurlarına yasal kaynaklar sağlanacağı belirtildi. Bununla birlikte, herhangi bir ihlal olması durumunda, para cezaları gibi uygulamalar henüz yürürlüğe konulmadı.

Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, anlaşmanın imzalanmasının küresel anlamda "önemli bir ilk adım" olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi, yapay zeka düzenlemesi için henüz ülke çapında bir yaptırım uygulamadı. Ancak Biden yönetimi tarafından yapay zeka güvenliği için komiteler görevlendirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya

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