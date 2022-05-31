AB, 6'ncı yaptırım paketiyle Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım açıkladı - Haberler

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, dün gece üye ülkelerle düzenlenen zirve sonrasında AB'nin Rusya'ya karşı 6'ncı yaptırım paketini açıkladı. AB, Rusya'nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75'ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

AB ülkelerinin katılımıyla dün gece gerçekleştirilen zirvenin başında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Zirveye katılan ülkeler, enerji, savunma ve gıda sektörü olmak üzere Rusya'ya uygulanacak bir dizi yaptırım kararı aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya