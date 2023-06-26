86 yıl sonra gerçek mezar taşına kavuştu: Hasan Dişli'nin kemikleri defnedildi

Artvin'den gittiği Gürcistan'da iç savaş sonrası 1937 yılında Sovyetler Birliği askerlerince kurşuna dizilerek öldürülen Hasan Dişli'nin (33) ailesi, cesedin bulunması için girişimlerde bulundu; ancak sonuç alamadı. Gürcistan'da 4 yıl önce toplu mezar bulunduğu öğrenen bazı aile fertlerinin verdiği DNA örneğiyle, 3 kurşun girişi olan kafatası ve bazı kemiklerin Dişli'ye ait olduğu tespit edildi. Dava süreci sonunda aileye teslim edilen Dişli'nin kemikleri, Gürcistan'da ölen oğlu Yakup Dişli'nin mezarı yanına defnedildi. Dişli, 86 yıl sonra gerçek mezar taşına kavuşturuldu.

ARTVİN'den gittiği Gürcistan'da iç savaş sonrası 1937 yılında Sovyetler Birliği askerlerince kurşuna dizilerek öldürülen Hasan Dişli'nin (33) ailesi, cesedin bulunması için girişimlerde bulundu; ancak sonuç alamadı. Gürcistan'da 4 yıl önce toplu mezar bulunduğu öğrenen bazı aile fertlerinin verdiği DNA örneğiyle, 3 kurşun girişi olan kafatası ve bazı kemiklerin Dişli'ye ait olduğu tespit edildi. Dava süreci sonunda aileye teslim edilen Dişli'nin kemikleri, Gürcistan'da ölen oğlu Yakup Dişli'nin mezarı yanına defnedildi. Dişli, 86 yıl sonra gerçek mezar taşına kavuşturuldu. Hasan Dişli'nin torunu Ulvi Dişli, "Dedemizi bulmak için çok uğraştık, şimdi artık bir kabri var" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinden göç ettiği Gürcistan'da yaşayan 3 çocuk babası Hasan Dişli, 22 Kasım 1937 tarihinde yaşadığı evine geri dönmedi. Natalie Dişli, kendi imkanlarıyla eşini aramaya başladı. Arama ve yardım taleplerinden sonuç alamayan kadın, kayıp eşinin, en son Geolia semtinde tartıştığı Sovyetler Birliği rejim askerlerince kaçırıldığını öğrendi. Natalie Dişli'ye, aradan geçen zamanda izini sürdüğü eşinin, Kazakistan'da tutulduğu hapishanede akciğer yetmezliğinden öldüğü bilgisi verildi. Ancak bu bilgiye inanmayan Dişli, arayışlarını sürdürdü, kayıplara karışan eşine ulaşamadan 1967 yılında hayatını kaybetti.

Yakup Dişli'nin eşi Yeter Dişli de kayınvalidesi ve kocasından sonra aramalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Önce kayınvalidem aradı. Kayınvalidem ölünce kocam aramaya başladı. Kocam da vefat edince biz devam ettik. Moldovya'da Hasan Dişli'nin 2 kızı var; oraya gidip genetik analiz alındı. Benim çocuklarımdan da ve diğer aileden DNA örneği verildi. Kemiklerin Hasan Dişli'ye ait olduğu ortaya çıktı. Gerekli raporlarımız hazır olduğu için mahkeme cenazemizi bize verdi. Kayınpederimin kafasında 3 kurşun girişi vardı. Öyle öldürmüşler. Şimdi cenazeyi getirdik, çocuğunun yanında toprağa verdik" dedi.