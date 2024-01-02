8 ilde İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda İsrail Dış İstihbarat Servisi ( Mossad ) adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları öne sürülen 33 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı karar verilen diğer 13 kişinin yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlar sonucunda 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail İç İstihbarat Servisi (Şin Bet) Başkanı Ronen Bar, yıllar sürse bile yurt dışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" söylemişti.

Bar'ın bu noktada adını andığı ülkeler Katar, Türkiye ve Lübnan'dı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de, İsrail'in yurt dışındaki Hamas liderlerini öldürömeyi planladığını yazmıştı.

6 Aralık'ta Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu haberle ilgili görüşü sorulduğunda İsrail'e atfen, "Bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler" demişti.

Erdoğan, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir" diye konuşmuştu.