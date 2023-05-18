6 yıldır kayıp olan kız, yayınlanan dizi sayesinde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 yıl önce kaçırılan kız çocuğu, bir belgesel dizisinin kendisi hakkında yayınlanan bölümünün ardından gerçekleştirilen ihbarla bulundu.

2017'de, ABD'nin Illinois eyaletinin South Elgin kentinde velayeti babasında olmasına rağmen annesi tarafından kaçırılan Kayla Unbehaun, Netflix'te yayınlanan 'Çözülmeyen Gizemler' belgeselinin kendisini konu alan 'Bir Ebeveyn Tarafından Kaçırılmak' bölümünü izleyen bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine bulundu.

Kaçırıldığında 9; şu anda 15 yaşında olan Kayla'yı tanıyan ve yetkililere haber veren mağaza sahibi, ilgili diziyi izleyerek fark ettiğini söyledi.

KIZINA 6 YIL SONRA KAVUŞAN BABA MAHREMİYET İSTEDİ

Telegraph'ın haberine göre Kayla'yı kaçırmakla suçlanan annesi Heather Unbehaun'un, gözaltına alındığı ve suçun işlendiği Illinois eyaletine iade edeceği belirtildi.

Kızından 6 yıldır haber alamayan baba Ryan Iskerka, "Kayla yeniden güvenli şekilde eve döneceği için çok mutluyum. Birbirimizi yeniden tanımak ve bu yeni başlangıcın yönünü belirlemek için mahremiyet talep ediyoruz" diye konuştu.