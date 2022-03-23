6 Ocak Kongre Baskını şüphelisi ABD'li Belarus'a sığındı

6 Ocak Kongre Baskını şüphelisi Evan Neumann, Belarus'a sığındı. Ağustos 2021'de Ukrayna'dan sınırı illegal olarak geçen Neumann'a mülteci statüsündeki pasaportu dün verildi.

FBI tarafından 6 Ocak Kongre Baskını'nında rol oynadığı gerekçesiyle suçlanan 48 yaşındaki Evan Neumann, ABD'de 'siyasi zulüm' ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, sığınma talebinde bulunduğu Belarus'tan önce Temmuz 2021'de Ukrayna'ya kaçmıştı. Ağustos 2021 tarihinde sınırı illegal geçerek Belarus'a sığınan Neumann'a pasaportu Belarus yetkililerince dün kameralar önünde verildi.