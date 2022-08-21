5 metrelik dev timsah lagünü kana buladı! Yüzen adamı önce boğdu sonra sürükleyerek yuvasına götürdü

Meksika'da 5 metrelik dev timsahın lagünde yüzen bir kişiyi öldürdüğü görüntüler infial yarattı. Yüzdüğü esnada şahsı başından yakalayan ve boğarak öldüren timsah daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Meksika'nın Tampico şehrinde lagünde yüzen kişi, 5 metrelik dev timsah tarafından öldürüldü.

KANALİZASYONDAKİ YUVASINA SÜRÜKLEDİ

Timsah, adamı ağzıyla başından yakaladı ve boğdu. Boğarak öldürdüğü adamı yaklaşık bir dakika sürükleyen timsah, çevredeki diğer insanlara gövde gösterisi yaptı, daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Timsah, öldürdüğü insanı yemedi ve cesedini kanalizasyonda bıraktı.

İTFAİYE EKİPLERİ TİMSAHI YAKALADI

Meksika itfaiyesi derhal harekete geçti. Önce timsah oradan çıkarıldı, ardından da adamın cesedi. Timsah, itfaiye ekipleri tarafından ustalıkla yakalandı. Ağzı bağlanan katil timsaha ne yapılacağı ise açıklanmadı.