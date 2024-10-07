Üye Girişi
Haberler
BBC

48 Yıl Sonra Gelen Yanıt: Mektup Postanede Kaybolmuştu

48 Yıl Sonra Gelen Yanıt: Mektup Postanede Kaybolmuştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976'da yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra ulaşarak, mektubunun postanede kaybolduğunu öğrendi. Bu süreçte birçok farklı işte çalışarak hayatına yön veren Hodson, yaşadığı durumu 'muhteşem' olarak değerlendirdi.

Hayalindeki işe yaptığı başvuruya 48 yıl boyunca yanıt alamayan bir kadın, sonunda bunun nedenini kendisine ulaşan bir mektupla çözdü.

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı ancak hiçbir zaman gönderdiği mektuba yanıt alamadı.

48 yıl sonra kendisine ulaşan mektupla birlikte, Tizi Hodson'ın başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

Hodson'a gönderilen mektupta, 1976'da başvuru yaptığı mektubun aslı ve mektubun başına gelenler yer alıyordu.

Neyse ki bu aksilik, Hodson'ın gözüpek kariyerine engel olmamış ve başka bir işe kabul edilerek Hodson dünyayı gezmiş.

İş başvurusunun 48 yıl sonra kendisine geri gönderilmesinin "muhteşem" olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum" dedi.

Gönderilen mektubun üst kısmında el yazısıyla şunlar yazıyor: "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle."

Hodson, mektubu kimin geri gönderdiğini ve kendisini nasıl bulduklarını hiç anlamamış:

"50 kez ev değiştirmeme ve hatta 4-5 kez ülke değiştirmeme rağmen beni nasıl bulduklarını bilmiyorum, bu muamma."

"Londra'daki dairemde bu mektubu yazdığımı çok net hatırlıyorum. Her gün yanıt gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü çünkü gerçekten de motosikletli bir akrobat olmayı çok istiyordum."

Hodson, başvurusuna yanıt gelmemesine rağmen diğer işlere başvurmaya devam etmiş. Afrika'ya seyahat etmiş, yılan terbiyecisi ve at yetiştiricisi olarak çalışmış, akrobasi uçağı uçurmayı öğrenmiş ve uçuş eğitmeni olmuş.

Kendisine geri gönderilen mektuba dikkatle bakan Hodson, şunları söylüyor:

"Akrobat arayışıyla ilan verenlerin benim kadın olduğumu fark etmemelerine çok dikkat etmişim. Mülakata bile almayacaklarını düşünmüşüm.

"Aptalca demişim ki, bu işi yaparken kaç kemiğimin kırılabileceğini umursamıyorum.

"Şimdi gençliğimle konuşma şansım olsa, yaptığım her şeyi yeniden yapmasını söylerdim. Birkaç kemiğimi kırmış olsam da çok güzel bir yaşamım oldu."

BBC

Kültür Sanat Yaşam Dünya

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü

 Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti

Çocukları taciz eden sapığın yakalanması an meselesi
Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi, ders işlenecek mi? Masterchef 7 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Resmi Gazete bugün (7 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü? Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları!
title