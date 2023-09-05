43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi Cakarta'da Başladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler başladı. Zirvede bölgenin ekonomik büyümenin merkez üssü haline getirilmesi odaklanılıyor.

CAKARTA, 5 Eylül (Xinhua) -- 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler Salı günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı. Bu yılki zirvede bölgenin, ekonomik büyümenin merkez üssü haline getirilmesine odaklanılıyor.

ASEAN dönem başkanlığını yürüten Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo, açılış töreninde yaptığı konuşmada ASEAN'ı birlik halinde kalmaya ve hiçbir gücün aracısı olmamaya çağırdı.

"Hepimizin aynı gemide olduğu ASEAN birliğini birbirimize zarar veren bir rekabet arenası haline getirmeyelim. Bu gemiyi işbirliği kurmak ve sadece bölge için değil dünya için de refah, istikrar ve barış yaratmak üzere bir zemin haline getirelim" dedi.

ASEAN üyesi ülkelerin liderleri üç gün boyunca ASEAN'ın bir topluluk ve kurum olarak geleceğini belirleyecek konuları ele alacak.

Kriz ve acil durumlarda karar alma sürecini hızlandıracak, ayrıca ASEAN'ın bölgede ortaya çıkan zorluklara müdahale kapasitesini güçlendirecek adımlar da bu konular arasında yer alıyor.

Endonezya'nın ASEAN dönem başkanlığını üstlendiği zirvenin bu yılki teması "ASEAN Fark Yaratıyor: Büyümenin Merkez Üssü" olarak belirlendi.

ASEAN verileri, birliğin yıllık ortalama büyümesinin son on yılda yüzde 3,98'e ulaşarak yüzde 2,6 seviyesindeki küresel ekonomik büyümenin üzerine çıktığını gösterdi.

1967 yılında kurulan ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.