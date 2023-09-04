43. ASEAN Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Cakarta'da Yapıldı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ASEAN'ın birliği ve kapsayıcılığına vurgu yapıldı. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, toplantıda yaptığı konuşmada bölgedeki zorlukların çalışmaları etkilememesi gerektiğini belirtti.

CAKARTA, 4 Eylül (Xinhua) -- 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Pazartesi günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapıldı. Toplantıda, ASEAN'ın birliği ve kapsayıcılığına vurgu yapıldı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Hepimiz bölgedeki pek çok zorlu koşulun farkındayız. Ancak zirvede bu zorlukların çalışmalarımızı etkilemesine izin veremeyiz" dedi. Bakan, ASEAN'ın bölgesel dinamiklerin şekillendirilmesinde ve bölgede barış ve kapsayıcılığın sağlanmasında öncülük etmeye devam ettiğini ifade etti.

Retno, Pazartesi günü ASEAN ile Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği ve Pasifik Adaları Forumu arasında sekreterlikler arası işbirliği mekanizması kurulacağını, böylece ASEAN'ın bir araya getirme gücü ile birliğin norm ve değerlerinin geniş kabul gördüğünün gözler önüne serileceğini söyledi.

Endonezya bu yıl ASEAN dönem başkanlığını üstlenirken, 43. ASEAN Zirvesi ve ilgili toplantılar Salı'dan Perşembe'ye kadar Cakarta'da yapılacak.

Zirve çerçevesinde ayrıca 26. ASEAN Artı Üç Zirvesi, 18. Doğu Asya Zirvesi ve ASEAN'ın aralarında Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada ve Birleşmiş Milletler'in yer aldığı ülke ve kuruluşlarla yapacağı bire bir toplantılar düzenlenecek.

ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.