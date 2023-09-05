43. ASEAN Zirvesi Cakarta'da Başladı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi başladı. Zirvede bölgenin ekonomik büyüme merkezi olması hedefleniyor.

CAKARTA, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin yapıldığı salon, 5 Eylül 2023.

43. ASEAN Zirvesi ve ilgili zirveler Salı günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başladı. Bu yılki zirvede bölgenin, ekonomik büyümenin merkez üssü haline getirilmesine odaklanılıyor.

(Fotoğraf: 2023 ASEAN Zirvesi Organizasyon Komitesi/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)