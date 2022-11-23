30 yıl önce dondurulan embriyodan ikiz bebek dünyaya geldi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 yıl önce dondurulan embriyolardan Lydia Ann and Timothy Ronald Ridgeway adında ikiz bebek, 31 Ekim'de dünyaya geldi. Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

Özel bir kuruluş olan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) tarafından basına yapılan açıklamada 30 yıl önce bağışlanmış yumurta ve spermlerden laboratuvar ortamında döllenmiş ve daha sonra dondurulmuş embriyolardan 31 Ekim'de ikiz bebek dünyaya geldiği belirtildi.