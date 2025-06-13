3. NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı Almanya'da Yapıldı

3. NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı Almanya'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kuvvetler Uzay Unsur Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye ilk kez temsil edildi ve ticari uzay kabiliyetlerinin NATO'ya entegrasyonu tartışıldı.

BİRLEŞİK Kuvvetler Uzay Unsur Komutanlığı koordinesinde '3'üncü NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı', Almanya'da gerçekleştirildi.

'3'üncü NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı', Birleşik Kuvvetler Uzay Unsur Komutanlığı koordinesinde 'NATO Uzay Harekatlarına Ticari Katkılar' teması ile Almanya'nın Ramstein kentinde gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye ilk defa Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Tolga Çınar tarafından temsil edildi.

Düzenlenen etkinlikte, NATO'nun yetenek geliştirme faaliyetleriyle uyumlu şekilde, ticari uzay kabiliyetlerinin NATO'ya entegrasyonu ve olası katkıları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil İlhan:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 362 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamıştı! Hakim karşısına çıktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.