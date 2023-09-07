3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 90'dan fazla ülke katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ekim ayında düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 90'dan fazla ülkeden temsilcilerin katılacağını duyurdu. Forum, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü için düzenlenecek en büyük etkinlik olacak.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ekim ayında düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na şu ana kadar 90'dan fazla ülkeden temsilcilerin katılım teyidi yaptığını duyurdu.

Mao, 7 Eylül'ün İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın (Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Kuşak bileşeni) 10. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak forumun, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü için düzenlenecek en büyük etkinlik olacağına işaret etti.

Sözcü, forumun aynı zamanda tüm tarafların yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ele alacakları önemli bir platform işlevi göreceğini belirtti.

Mao, "Şu ana kadar 90'dan fazla ülkenin temsilcileri foruma katılacaklarını teyit etti. Bunlar arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı olan ülkelerin liderleri, bakanları ve diğer resmi temsilcilerin yanı sıra Kuşak ve Yol işbirliğini aktif olarak destekleyen ve işbirliğine katılan iş dünyası, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden kişiler de yer alıyor" dedi.

Birçok uluslararası kuruluşun başkan ve temsilcilerinin de foruma katılacaklarını teyit ettiklerini söyleyen Mao, katılım teyitlerinin birkaç gün içinde artmasını beklediklerini ifade etti.