3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 130 Ülke ve Kuruluştan Temsilciler Katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 130'u aşkın ülke ve birçok uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılım teyidi yaptığını belirtti. Forum, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin en önde geleni olacak.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na 130'u aşkın ülke ve birçok uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılım teyidi yaptığını belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında foruma yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve Çin'in forum için Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortaklarıyla iletişim halinde olduğunu söyledi.

Yaklaşan forum, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin en önde geleni olma özelliğini taşıyor.