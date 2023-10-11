3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu Beijing'de Düzenlenecek

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Forumun teması ise 'Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Hep Birlikte' olarak belirlendi.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, 17-18 Ekim tarihlerinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in forumun açılış törenine katılarak bir açılış konuşması yapacağını, ayrıca foruma katılan konuklar için yemek daveti vereceğini ve ikili temaslarda bulunacağını belirtti.

Hua, forumun temasının "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Hep Birlikte" olarak belirlendiğini kaydetti.