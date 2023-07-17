2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Sapma Yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (GM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinde sapma yaşandığını belirtti. Guterres, hedeflerin yaklaşık üçte birinin durduğuna veya gerilediğine dikkat çekerek, ilerlemenin yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kovid-19 salgını, çatışmaların yaygınlaşması ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş gibi etkenlerin 2030 hedeflerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Guterres, G20 üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, gelişmekte olan ekonomilere acil yardım sağlamak için sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylemi yatırımları için yılda 500 milyar dolarlık teşvik paketi önerdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (GM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinde "sapma" yaşandığını söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu'nda konuşan Guterres, "2015'te ülkeler, herkes için barış, refah ve onurun olduğu bir dünyayı ilerletmeye yönelik bir eylem planı olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini oy birliğiyle kabul ettiler. Bugün, verilen bu söz tehlikede." dedi.

Guterres, 2030'a 7 yıldan az bir süre kala, söz konusu hedeflerin "sapmış durumda" olduğuna, ilerlemenin "yetersizliğine" vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri, hedeflerin yaklaşık üçte birinin durduğuna veya gerilediğine, açlık, cinsiyet eşitsizliği ve emisyon rakamlarındaki mevcut durumun kötülüğüne dikkati çekti.

Antonio Guterres, mevcut ilerleme ile 2030 yılına kadar "yaklaşık 600 milyon insanın hala aşırı yoksulluk içinde kalacağı" öngörüsünü paylaştı.

Kovid-19 salgını, çatışmaların yaygınlaşması ve Ukrayna- Rusya arasındaki savaş gibi etkenlerin 2030 hedeflerini olumsuz etkilediğini ifade eden Guterres, "Ama açık konuşalım: dünyamız bu ayaklanmalardan çok önce yolundan sapmıştı." diye konuştu.

G20 üyesi ülkelere çağrıda bulundu

Birçok ülkenin yaşadığı finansal sıkıntılara değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 salgını öncesi 2,5 trilyon dolar olan 2030 hedefleri yıllık finansman açığının 4,2 trilyon dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Dünya genelinde 52 ülkenin "temerrüde düşmüş veya düşmek üzere" olduğunu belirten Guterres, "2027 ve 2030 yılına kadar yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak için iddialı ulusal taahhütlere ve müdahalelere ihtiyacımız var." dedi.

G20 üyesi ülkelere seslenen BM Genel Sekreteri, gelişmekte olan ekonomilere acil yardım sağlamak için hemen harekete geçebilmesi gerektiğini söyleyerek sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylemi yatırımları için yılda 500 milyar dolarlık teşvik paketi önerdi.

Guterres, yıl sonuna kadar "doğru yönde anlamlı adımlar atılması" ihtiyacına vurgu yaptığı konuşmasında, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini, söz verilen 100 milyar doların bu yıl teslim edilmesini istedi.