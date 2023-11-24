2024 Yılı Hacı Kayıt İşlemleri Bugün Sona Eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.