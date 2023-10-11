2024 Yılı Hac Ön Kayıt İşlemleri Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler" denildi.