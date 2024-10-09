2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıkladı

2024 Nobel Kimya Ödülü'nü David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, 'bilgi-işlemsel protein tasarımı' alanındaki çalışmaları nedeniyle David Baker ve 'protein yapı tahmini' ile ilgili çalışmaları nedeniyle Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi.