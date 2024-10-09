2024 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Açıkladı
2024 Nobel Kimya Ödülü, David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper'a 'bilgi-işlemsel protein tasarımı' ve 'protein yapı tahmini' alanındaki katkılarından dolayı verildi.
2024 Nobel Kimya Ödülü'nü David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Kimya Ödülü, 'bilgi-işlemsel protein tasarımı' alanındaki çalışmaları nedeniyle David Baker ve 'protein yapı tahmini' ile ilgili çalışmaları nedeniyle Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi.