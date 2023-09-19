2023 ve 2024, Kayda Geçen En Sıcak Yıllar Olabilir

Çinli araştırmacılar, yaptıkları veri seti analizi sonucunda 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olabileceğini ve 2024'ün de ondan daha sıcak olabileceğini öngördü. Araştırmacılar, küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte şiddetli hava olaylarının ve afetlerin artabileceğine dikkat çekerek acil eylem çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar geliştirdikleri veri seti analizi sonucunda 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olarak sona erebileceği ve 2024'ün ondan da sıcak olabileceği öngörüsünde bulundu.

Salı günü Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayımlanan araştırma, Çin'in Guangzhou kentindeki Sun Yat-sen Üniversitesi Atmosferik Bilimler Fakültesi'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Çin Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Veri Seti 2.0'ı (CMST 2.0) analiz eden ekip, 2023 yılında, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak üçüncü ilk yarı yılın yaşandığını keşfetti.

Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları, Nisan'da tüm zamanların en yüksek değerine çıkarken küresel ortalama karasal hava sıcaklıkları da Haziran'da ikinci en yüksek aylık düzeye ulaştı. Araştırmaya göre bu kombinasyon, Mayıs ayının, küresel ortalama yüzey sıcaklıkları için kayda geçen en sıcak ay olmasıyla sonuç verdi.

Araştırmada ayrıca küresel sıcaklıkların, El Nino ve yaygın orman yangınları gibi faktörler nedeniyle 2023'ün ikinci yarısında da artmaya devam ettiği belirlendi. Temmuz ayında hem küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları hem de küresel ortalama karasal sıcaklıklar, daha önce benzeri görülmemiş yüksek değerlere ulaştı.

Araştırmacılar, küresel yüzey sıcaklıklarını güçlü şekilde etkileyen Atlantik Multidekadal Salınımı'nın (AMO) aşırı şekilde pozitif fazıyla birlikte El Nino'nun mevcut gidişatı ve kısa vadeli tahminlerini dikkate alarak 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olma yolunda gittiği ve 2024'te çok daha yüksek küresel yüzey sıcaklıkların görülebileceği tahmininde bulundu.

Küresel ısınmanın hızlanmasıyla şiddetli hava olayları ve afetlerin görülme olasılığının arttığını vurgulayan araştırmacılar, acil eylem çağrısında bulundu.

Sun Yat-Sen Üniversitesi'nde profesör ve makalenin yazışmadan sorumlu yazarı olan Li Qingxiang, "Küresel sıcaklıklar rekorlar kırmaya devam ettikçe iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini hafifletmek için derhal uygulanacak ve sürdürülecek çabalara ihtiyaç olduğu açıktır" dedi.

Li'nin ekibi tarafından geliştirilen CMST 2.0 veri seti, bir yüzyılı aşkın bir sürede kayda geçen küresel karasal hava sıcaklığı verilerini entegre ediyor ve iklim bilimi insanları ve politika üreticiler için çok değerli bir kaynak oluşturuyor.