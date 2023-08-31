2023 Shanghai-Taipei Kent Forumu Başladı

2023 Shanghai-Taipei Kent Forumu, Çin'in Shanghai kentinde başladı. Forumda sergi sektörü, düşük karbonlu girişimler ve badminton alanlarında etkileşim ve işbirliği mutabakatları imzalandı. İki kentin ekonomik ve sosyal entegrasyonunun teşvik edilmesi hedefleniyor.

SHANGHAİ, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2023 Shanghai-Taipei Kent Forumu, Çin'in Shanghai kentinde başladı. Çarşamba günü başlayan forumda sergi sektörü, düşük karbonlu girişimler ve badminton alanlarında etkileşim ve işbirliği mutabakatları imzalandı.

Açılış töreninde konuşan Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng, bu yılki forumun temasının "yeni trendler, yeni kalkınma" olduğunu ve Shanghai ile Taipei'nin ekonomik ve sosyal entegrasyonunun teşvikinin devamı konusunda iki kentin ortak beklentilerini ifade ettiğini söyledi.

Shanghai Belediye Başkanı, "Taiwanlı soydaşlar ve işletmelere, özellikle de Taiwanlı gençlere Shanghai'daki gelişimleri konusunda daha etkin destek sağlayacağız. Daha fazla Taiwanlı soydaşın ana karayı ve Shanghai kentini ziyaret etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Taipei Belediye Başkanı Chiang Wan-an da forumun sadece kentsel yönetimde rol oynamakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Pragmatik, rasyonel ve samimi diyalog için bir fırsat teşkil eden forumun el üstünde tutulması gerektiğini kaydeden Taipei Belediye Başkanı, forumun farklılıkların çözüme kavuşturulması ve ihtilafın ortadan kaldırılarak karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik sınırsız imkanların ortaya çıktığı bir platform olduğunu söyledi.

Ana forumun ardından dijital ekonomi, düşük karbonlu kalkınma ve akıllı tıbbi bakım konularında üç ayrı alt forum düzenlendi.

2010 yılından bu yana iki kentin dönüşümlü olarak ev sahipliği yaptığı forumda şu ana kadar 45'in üzerinde etkileşim ve işbirliği mutabakatı imzalandı.