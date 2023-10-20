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2023 Kuşak ve Yol Medya İşbirliği Forumu Beijing'de Gerçekleştirildi

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2023 Kuşak ve Yol Medya İşbirliği Forumu'nda, medya işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak geleceğin parlak hale getirilmesi konusu ele alındı. Forumda, Çin'in atacağı sekiz önemli adım ve Kuşak ve Yol'un inşası için bölgesel işbirliği konulu oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, medya kuruluşlarının İpek Yolu ruhunu ileri taşıyarak ortak çalışma ve müşterek fayda ilkesini desteklemesi gerektiği konusunda mutabakata vardı.