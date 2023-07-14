2023 Haziranı En Sıcak Haziran Olarak Kaydedildi

NASA'nın analizine göre, 2023 Haziran ayı, modern kayıt tutma sisteminin başladığı 1880'den bu yana en sıcak Haziran olarak kaydedildi. Küresel ortalama sıcaklık, 1951-1980 dönemindeki Haziran ayı ortalama sıcaklığından 1,07 santigrat derece daha yüksek çıktı. Bu artış, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak karbondioksit emisyonlarının artmasıyla ilişkilendiriliyor.

LOS ANGELES, 14 Haziran (Xinhua) -- NASA'nın küresel sıcaklık analizinde 2023'ün Haziran ayının kayda geçen en sıcak Haziran olduğu ortaya çıktı.

NASA, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu rekor sıcaklığın, modern küresel kayıt tutma sisteminin başladığı 1880'den bu yana kayda geçen en sıcak Haziran'a işaret ettiğini bildirdi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan analizde 2023'ün Haziran ayındaki küresel ortalama sıcaklık anomalisinin, 1951-1980 dönemindeki Haziran ayı ortalama sıcaklığından 1,07 santigrat derece yüksek olduğu belirlendi.

NASA, küresel sıcaklıkların zaman içindeki değişimini anlamak için 1951-1980 dönemini referans olarak kullanıyor.

NASA'ya göre Haziran ayı, başta karbondioksit emisyonları olmak üzere insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak artan küresel sıcaklığın bir örneği.

NASA'nın küresel sıcaklık analizi, hava durumu istasyonları ve Antarktika araştırma istasyonlarının yanı sıra gemilerde ve okyanuslardaki şamandıralarda bulunan cihazlar aracılığıyla toplanan veriler kullanılarak yapılıyor.