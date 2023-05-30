2023 Hac organizasyonunda Mekke Yolu Projesi devreye giriyor

Suudi Arabistan, 2022 yılında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş'ten gelen hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu Projesi'ne bu sene de Türkiye dahil edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla ilk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gitti. Bu sene hacı adayları 'Mekke Yolu Projesi' kapsamında Mekke ve Medine Havalimanlarında yapılan pasaport ve parmak izi kontrolü, Suudi yetkililer tarafından İstanbul Havalimanı arındırılmış salonda kurulan özel bir alanda yapıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen hacı adayları indikleri havalimanında herhangi bir kontrolden geçmeyerek direkt otellerine hareket edebilecekler. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen açılış programı törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Suudi yetkililer katıldı.

HACI ADAYLARIMIZIN İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLACAK

"83 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDİYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fetva, irşat ve eğitim, sağlık, denetim, gözetim ve rehberlik, kiralama, iskan ve koordinasyon, karşılama, nakil ve ayniyat ekiplerinden oluşan görevlilerle hacı adaylarına hizmet verecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarına, gazi ve gazi ailelerine kontenjan ayrıldı. Gazi ve şehit yakını Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hacca gidecek. Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.