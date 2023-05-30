2023 Hac Organizasyonunda Mekke Yolu Projesi Devreye Girdi

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk hacı adayları bu sene faaliyete geçen 'Mekke Yolu Projesi'yle Mekke ve Medine Havalimanlarında yapılması gereken pasaport kontrolleri İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilmeye başlanıldı.

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk hacı adayları bu sene faaliyete geçen ' Mekke Yolu Projesi'yle Mekke ve Medine Havalimanlarında yapılması gereken pasaport kontrolleri İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilmeye başlanıldı. Mekke yolu projesi açılış programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Hacılarımız buradan hareket ettikten sonra Mekke de Medine de havalimanlarında çok rahat bir şekilde beklemeden hemen arabalarına binip otellerine hareket edecekler" dedi.

Suudi Arabistan, 2022 yılında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş'ten gelen hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu Projesi'ne bu sene de Türkiye dahil edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla ilk hac kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gitti. Bu sene hacı adayları 'Mekke Yolu Projesi' kapsamında Mekke ve Medine Havalimanlarında yapılan pasaport ve parmak izi kontrolü, Suudi yetkililer tarafından İstanbul Havalimanı arındırılmış salonda kurulan özel bir alanda yapıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen hacı adayları indikleri havalimanında herhangi bir kontrolden geçmeyerek direkt otellerine hareket edebilecekler. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen açılış programı törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Suudi yetkililer katıldı.

HACI ADAYLARIMIZIN İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK OLACAK

Mekke yolu projesi açılış programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir yenilikle bugün bu uğurlamayı yapıyoruz. Mekke de ya da Medine de havalimanında yapılacak önemli bazı işlemlerin -parmak izi gibi, pasaport kontrolü gibi işler- buradan yapılarak hacılarımızı uğurlamamız çok büyük bir kolaylığa vesile olacak. İnşallah hacılarımız buradan hareket ettikten sonra Mekke de Medine de havalimanlarında çok rahat bir şekilde beklemeden hemen arabalarına binip otellerine hareket edecekler. Geçmişteki sıkıntıları, pasaport kuyruklarını, parmak izi kontrollerini düşündüğümüz zaman bunun çok büyük bir proje ve yenilik olduğunu özellikle ifade edebilirim. Bu vesileyle Suudi Arabistan devletine ve buradaki yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"83 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDİYOR"

İstanbul'dan kutsal topraklara uğurlanan ilk kafile dün Medine'ye hareket etti. Bu yıl Türkiye'den 83 bin hacı adayı kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fetva, irşat ve eğitim, sağlık, denetim, gözetim ve rehberlik, kiralama, iskan ve koordinasyon, karşılama, nakil ve ayniyat ekiplerinden oluşan görevlilerle hacı adaylarına hizmet verecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarına, gazi ve gazi ailelerine kontenjan ayrıldı. Gazi ve şehit yakını Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hacca gidecek. Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.