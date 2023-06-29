2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu Fuzhou'da Düzenlendi

Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği ve Fujian eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kuliang ile Bağ: 2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu' etkinliği, Fuzhou'da gerçekleştirildi. Forum, Çin ve ABD'deki çeşitli sektörlerden kişilerin katılımıyla gerçekleşti.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen "Kuliang ile Bağ: 2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu"nun Alt Ulusal İşbirliği Alt Forumu'na katılan konuklar, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

FUZHOU, 29 Haziran (Xinhua) -- "Kuliang ile Bağ: 2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu" başlıklı etkinlik Çarşamba günü Fuzhou'da düzenlendi. Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği ve Fujian eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma, aralarında Kuliang Dostları'nın bazı üyelerinin de bulunduğu Çin ve ABD'deki çeşitli sektörlerden kişiler katıldı.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Jin'an Bölgesi'ndeki Kuliang'ın manzarasını gösteren havadan çekilmiş fotoğraf, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yer alan Fuzhou'nun şehir merkezindeki tarihi bir bölge olan Sanfangqixiang'ı (Üç Şerit ve Yedi Sokak) ziyaret eden konuklar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen "Kuliang ile Bağ: 2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu"na katılan konuklar, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen "Kuliang ile Bağ: 2023 Çin-ABD Halklar Arası Dostluk Forumu" sırasında sahne alan Yasemin Gençlik Korosu üyeleri, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da ağaç diken Kuliang Dostları sempozyumuna katılan konuklar, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen Kuliang Dostları sempozyumu, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)