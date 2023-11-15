ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin ev sahipliği yaptığı 2023 APEC Bakanlar Toplantısı, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma gündemiyle başladı. Toplantıda, birbirine bağlılık, yenilikçilik ve kapsayıcılığın önemi vurgulandı.

2023 APEC Bakanlar Toplantısı Dirençli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Başladı

SAN FRANCİSCO, 15 Kasım (Xinhua) -- 2023 APEC Bakanlar Toplantısı, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma gündemi ile Salı günü başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açılış oturumuna ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile birlikte ev sahipliği yaptı. Blinken, birbirine bağlılık, yenilikçilik ve kapsayıcılığı güçlendirip insanların keşfedilmemiş potansiyelini açığa çıkarma başlıklarının, önümüzdeki günlerin öncelikli üç maddesi olacağını belirtti.

Blinken, son otuz yılda daha müreffeh bir geleceğe doğru kaydedilen ilerlemeye rağmen birçok ekonomik zorluğun da mevcudiyetine işaret etti.

Tai ise kırılgan tedarik zincirleri, artan eşitsizlik ve ekonomik güvensizlik, kötüleşen iklim krizi ve tırmanan jeopolitik gerilimlerin oluşturduğu tehdidin altını çizdi.

İki günlük bakanlar toplantısının ardından, 15-17 Kasım tarihlerinde APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı gerçekleştirilecek.