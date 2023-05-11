2022'de 71.1 milyon kişi ülkeleri içinde yerinden edildi

İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDMC) tarafından yayımlanan rapora göre, 2022'de 71.1 milyon kişi, kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kaldı. Göçlerin savaş, şiddet olayları ve doğal afetler sonucu meydana geldiği belirtildi. Rapor, çözüm önerileri de sunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDMC), 2022'de 71.1 milyon kişinin ülkeleri içinde yerinden edildiğini açıkladı. Yayımlanan raporda, göçlerin savaş, şiddet olayları ve doğal afetler sonucu meydana geldiği aktarıldı.

IDMC tarafından yayımlanan raporda, 2022 yılı içinde 71.1 milyon kişinin, kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Söz konusu sayının, bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış gösterdiği aktarıldı. 2021 raporunda yerinden edilenlerin sayısı, 60.9 milyon olarak paylaşılmıştı. 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülke içinde 16.9 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı, bunun bugüne kadar tespit edilen en yüksek sayı olduğu ifade edildi. Rapor, 65 ülkenin verilerini içeriyor.

"Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönmelerini, yerel olarak entegre olmalarını veya ülkelerinde başka bir yere yerleşmelerini desteklemek esastır. Çözümlere ilişkin daha iyi veri ve kanıtlar, yerinden edilmeyi etkili bir şekilde önleme ve müdahale kilit öneme sahiptir. Çatışma çözümü, barış inşası, afet riskinin azaltılması, iklim esnekliği, gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması sağlanmalıdır."