2021 yılında Avrupa'da havası en kirli kent Iğdır oldu

IĞDIR (BBC) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geçen yıl güncellenen hava kirliliği eşik değerlerini kullanan rapora göre dünya çapında şehirlerin yüzde 97'si bu eşik değerini aşmış durumda. Yani WHO standartlarına göre incelenen 6 bin 475 şehirden yalnızca 222'si 2021'de temiz hava soludu. WHO standartlarına göre bir bölgede temiz hava solunabilmesi için bu değerin en fazla 5 µg/m olması gerekiyor.

ANKARA 54. SIRADA YER ALDI

Rapora göre Türkiye'de hava kirliliği 2021'de yıl boyunca WHO kılavuz değerlerinin 3 ila 5 katı üzerindeydi. Türkiye'de PM2.5 yoğunluğu 2021 yılında ortalama 20 µg/m olarak ölçüldü. 2020 için bu oran 18,7'ydi. Raporda 2021'de İspanya'dan Türkiye'ye Avrupa genelinde görülen yoğun yangınların hava kirliliğinde artışa katkıda bulunduğu belirtiliyor. PM2.5 yoğunluğuna göre havası en kirli başkentleri sıralayan raporda Ankara, PM 17,2 yoğunluğuyla 54'üncü sırada yer alıyor.

AVRUPA'NIN HAVASI EN KİRLİ ŞEHRİ IĞDIR OLDU

Türkiye'nin Avrupa bölgesi dahilinde incelendiği raporda Avrupa'nın havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır 66 µg/m yoğunluğuyla ilk sırada yer aldı. Onu 49.8 yoğunluğuyla Rusya'nın Krasnoyarsk kenti ve 47.2 yoğunluğuyla Sırbistan'ın Novi Pazar şehri izledi. Türkiye'nin havası en kirli kentleri sıralamasında Iğdır'ı Düzce ve Erzurum izliyor. 2020'de ilk sırada yer alan Çorum ise Bursa'nın hemen önünde havası en kirli 9'uncu kent olarak kayıtlara geçti.

5 YAŞIN ALTINDAKİ 40 BİN ÇOCUK HAVA KİRLİLİĞİ SEBEBİ İLE ÖLÜYOR

Hava kirliliğinin günlük maliyetinin 8 milyar dolarla küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 3 ila 4'üne karşılık geldiği tahmin ediliyor. Rapora göre hava kirliliği nüfusun en kırılgan kesimlerini daha fazla etkiliyor. Öte yandan hava kirliliğinin 2021'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 40 bin çocuk ölümü doğrudan PM2.5 kirliliğiyle ilişkilendirildi.