20. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da Büyük Katılımla Gerçekleştirildi

Lobin International tarafından düzenlenen 20. Avrupa Kalite Zirvesi, 17 Kasım 2024 tarihinde Londra'daki Naval and Military Club'ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Zirve, Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Kalite, uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı etkinlik, siyaset, akademi ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu açılış konuşmasında , 37 yılı aşkın bir süredir kalite zirvesi düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "İş ve siyaset dünyasının talepleri ve beklentileri üzerine yapılan araştırmaları tespit ediyor, ihtiyaçların giderilmesi için iş birliği imkânları arıyor ve düzenlenen sempozyumlarla konusunda uzman kişilerin düşüncelerine başvuruyoruz. 37 senedir kaliteye vurgu yapıyor, ekonomi dünyasının uluslararası arenada buluşmasını sağlıyoruz" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi & Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Gönül coğrafyamızı kana bulayan, "Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu dünyaya ilan edeceğiz" diyerek mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla, Filistin davasını uluslararası platformda savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının onurlu mücadelesi, uluslararası adaletin ve vicdanın zaferiyle sonuçlanana dek davamızı her zeminde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğin öne çıkan katılımcıları arasında şu isimler yer aldı:

Cahit Özkan – Anayasa Komisyonu Üyesi, Denizli Milletvekili

Osman Koray Ertaş – T.C. İngiltere Büyükelçisi

Mehmet Emin Ekmen – DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili

Osman Koray Ertaş – T.C. İngiltere Büyükelçisi

Ahmet Dourmoush – Bexley Belediye Başkanı

Saziment İmre-Palta – Conservative Parti Meclis Üyesi

Azmi Ofluoğlu – T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Ahmet Budan – Kazakistan Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu

Adil Zhumatayev – Kazakistan Cumhuriyeti İngiltere Askeri Ateşesi

Prof. Dr. Uğur Özgöker – T.C. Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Seyfullah Tuğ & Melih Akkaya – Mes Kredi Yöneticileri

Barış Sarı – Sarılar Dış Ticaret Ceo

Aziz Kotuz – Başak Kuaför Londra

Fehim Ustaoğlu – Lobin International Yönetim Kurulu Üyesi

Zirve, gün boyu süren konuşmalar ve panellerin ardından düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.

Avrupa Kalite Zirvesi, uluslararası katılımcılar için bilgi paylaşımı ve ağ oluşturma açısından önemli bir platform olmaya devam ediyor. Bu yıl 20.'si düzenlenen zirve, kalite standartlarının yükseltilmesi ve iş dünyasında yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi adına büyük bir başarıyla tamamlandı.