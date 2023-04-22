2. Dünya Savaşı'nda 1000'den fazla asker ve sivile mezar olan gemi bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetler tarafından yanlışlıkla batırılarak çoğunluğu Avustralyalı askerlerden oluşan ve toplamda 1000'den fazla savaş esirinin hayatına mal olan Montevideo Maru gemisinin enkazı bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetler tarafından yanlışlıkla batırılarak çoğunluğu Avustralyalı askerlerden oluşan ve toplamda 1000'den fazla savaş esirinin hayatına mal olan Montevideo Maru gemisinin enkazı bulundu.

2. Dünya Savaşı sırasında yaşları 15 ile 60 arasında değişen 1000'den fazla asker ve sivil savaş esirini taşıyan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru, müttefik kuvvet ABD tarafından savaş esiri taşıdığından habersiz olarak torpidoyla 1 Temmuz 1942 yılında batırılmıştı. 4 torpidoyla 10 dakika gibi bir sürede batan gemide, 979 Avustralyalı asker ile sivil savaş esiri bulunuyordu ve olay Avustralya tarihine 'tüm zamanların en kötü deniz kazası' olarak geçti.