Çin'in ev sahipliği yaptığı 18. Dünya Su Kongresi, Beijing'de başladı. Etkinlik, su-insan-ekonomi-ekoloji bağlantısı, su verimliliği, afetlerin önlenmesi ve azaltılması, su ekosistemi sağlığı, sürdürülebilir su altyapıları ve su yönetimi gibi konuları ele alacak.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 18. Dünya Su Kongresi, Pazartesi günü Beijing'de başladı. "Herkes için Su: İnsan ve Doğanın Uyumu" temalı etkinlik beş gün sürecek.

Çin'in ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Su Kongresi'ne bu yıl 60'tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 600 uluslararası temsilci, 130'u aşkın uluslararası örgüt ve suyla ilgili kuruluş, ayrıca Çin'den yaklaşık 700 su kaynakları uzmanı katılıyor.

18. Dünya Su Kongresi'nde değişen çevre koşullarında su-insan-ekonomi-ekoloji bağlantısı, su verimliliği ve hizmetlerinin teşvik edilmesi, afetlerin önlenmesi ve azaltılması için dayanıklılık inşası, su ekosistemi sağlığı ve işlevlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir su altyapılarının kurulması ile su yönetişimi ve yönetimi için inovasyon olmak üzere altı adet alt tema yer alıyor.

Kongrenin açılış töreninde konuşma yapan Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, dünyanın su felaketleri, su kaynakları, su ekolojisi ve su çevresiyle ilgili giderek daha ciddi zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle, su yönetimine ilişkin fikirlerin paylaşılmasının, iyi su yönetimi stratejilerinin tartışılmasının, işbirliği ve kalkınma arayışının ve kongrenin temasına odaklanılarak küresel su yönetişimine ortaklaşa çözümler getirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

18. Dünya Su Kongresi'nin kapanış töreninde bir Beijing Deklarasyonu yayımlanması bekleniyor.

Dünya Su Kongresi, su politikalarını belirleyenleri, araştırmacıları ve politika uygulayıcılarını küresel çapta bir araya getiren en büyük kongrelerden biri olma özelliğini taşıyor. Uluslararası Su Kaynakları Birliği, Beijing'de devam etmekte olan kongreden önce bu nüfuzlu etkinliği dünyanın çeşitli yerlerinde 17 kez başarıyla düzenledi.