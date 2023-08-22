161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Avrupa'ya gitmeye çalışan ve Libya'dan yakalanan 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollandı. Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde, serbest bırakılan göçmenler ülkelerine gönderildi.

Avrupa'ya gitmeye çalışan ve Libya'dan yakalanan 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollandı.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetin Libya'daki misyonu aracılığıyla "göçmenlik suçları" nedeniyle yakalanan Nijeryalıların serbest bırakılmasını sağladığını belirtti.

Musa, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde, serbest bırakılan 161 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Düzensiz göçmenler arasında 68 kadın, 6 çocuk ve 1 bebeğin bulunduğunu aktaran Musa, bu kişilere, hayatlarını yeniden inşa etmeleri için fırsat sunulacağını ifade etti.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 bin Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.